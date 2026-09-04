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Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника

Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов признал, что Россия обогнала Украину в применении искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах.

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