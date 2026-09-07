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Ивановские новости

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Погибшему в СВО учителю Михайлову открыли мемориальную доску в его школе

Погибшему в СВО учителю Михайлову открыли мемориальную доску в его школе

Учитель русского языка и литературы Александр Михайлов погиб в День учителя, 5 октября 2024 года, при выполнении боевого задания под Харьковом.

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