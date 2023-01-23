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Замглавы МИД РФ Рябков: cитуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: cитуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что нынешняя cитуация не располагает к встрече России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.

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