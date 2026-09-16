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Царьград

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Главное за ночь и утро 16 сентября: разбился вертолёт с журналистами, медведи кошмарят людей - есть погибшие, ЧС на Таймыре

Главное за ночь и утро 16 сентября: разбился вертолёт с журналистами, медведи кошмарят людей - есть погибшие, ЧС на Таймыре

В Лос-Анджелесе во время репортажа разбился вертолёт, медведей всё чаще видят в регионах России - хищники нападают, на Таймыре произошёл разлив топлива - объявлена ЧС.

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