Глава ведомства запросил доклад в связи с обращением жителей Республики Башкортостан по вопросу планируемого закрытия дошкольного учреждения

В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Уфы к главе ведомства, в котором они сообщают о предстоящем закрытии единственного в городе дошкольного учреждения для детей, страдающих сахарным диабетом.
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