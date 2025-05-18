"Известия": в Госдуме обсуждают новые меры поддержки участников СВО

В Госдуме активно обсуждают новые меры поддержки участников специальной военной операции. Об этом "Известиям" сообщила глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), отметив, что текущие выплаты в 4,5 тыс.
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