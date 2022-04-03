Театр абсурда

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Мне не стыдно быть русским, Россия пойдёт дальше: советский и российский актёр

Мне не стыдно быть русским, Россия пойдёт дальше: советский и российский актёр

Пока на планете господствует новый вирус «отмены культуры», а российские актёры и общественные деятели в запрещённых социальных сетях спешат повторить одинаковую мантру: «Мне стыдно, что я русский», в эфире авторской программы «Антонимы» — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр Пашутин, который счастлив жить в России, гордится крымской страницей из истории страны восьмилетней давности и осуждает тех, кто спешит покинуть родные берега в момент исторической справедливости.

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