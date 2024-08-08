Британский суд заморозил активы криптокоролевы Ружи Игнатовой

Загадка исчезновения Ружи Игнатовой, известной как "Криптокоролева", продолжает интриговать мир. Несмотря на прошедшие годы, правоохранительные органы разных стран не прекращают поиски этой женщины, обвиняемой в организации масштабной финансовой пирамиды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии