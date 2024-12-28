Эксперт рассказал, как мошенники обманывают под Новый год

С приближением праздников мошенники активизируются, рассчитывая на то, что люди уже расслабились, настроились на сюрпризы и потеряли бдительность, рассказал «Звезде» эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
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