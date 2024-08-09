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Группа нетрезвых петербуржцев угнала понтон и врезалась на нем в опору моста

Группа нетрезвых петербуржцев угнала понтон и врезалась на нем в опору моста

Идея прокатиться по Неве на понтоне пришла минувшей ночью компании мужчин в Петербурге. Все закончилось плохо: горожане не смогли справиться с управлением тяжелой конструкцией и влетели прямо в Литейный мост.

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