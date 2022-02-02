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Твинер Кресси – лучший удар января по версии Tennis TV. Медведев занял второе место

Твинер Кресси – лучший удар января по версии Tennis TV. Медведев занял второе место

Официальный канал ATP – Tennis TV – опубликовал подборку 20 лучших ударов и розыгрышей января. В ней представлены только турниры ATP – ударов с Australian Open там нет.

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