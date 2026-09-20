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Рязанские новости

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В Рязанской области сбиты 32 беспилотника, повреждены дома

Сбиты 32 беспилотника, повреждены многоквартирный и частный дома, пострадавших нет.Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА.

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