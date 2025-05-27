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Вахруков: турпоток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню

Вахруков: турпоток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню

Летом 2025 года туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню. Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

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