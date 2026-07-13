Сваха Сябитова назвала астрологию вредным обманом

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова категорически опровергла информацию о своей приверженности к астрологии и нумерологии, распространявшуюся в нескольких российских средствах массовой информации.
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