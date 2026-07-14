С 1 августа начнется проверка квартир россиян: кому готовиться и к чему

С 1 августа контроль за тем, что происходит внутри квартир, станет заметно жестче. Речь не идет о тотальном обходе всех без исключения домов, но государство и местные власти прямо дают сигнал: за безопасностью и законностью в жилом фонде будут следить внимательнее.