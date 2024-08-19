Изменения в начислении выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет: что нового Татьяна СергееваВ России с 1 января 2025 года будет изменен механизм начисления выплат по уходу за инвалидами I группы и пожилыми гражданами старше 80 лет.