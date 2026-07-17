Россиянин осужден за госизмену и попытку контрабанды авиазапчастей на Украину

Мосгорсуд приговорил гражданина РФ Романа Карецкого к 13 годам строгого режима. Он признан виновным в государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности России.
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