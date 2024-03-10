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В Италии отказались поддерживать идею Франции об отправке войск НАТО на Украину

В Италии отказались поддерживать идею Франции об отправке войск НАТО на Украину

Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, а вмешательство альянса в конфликт «сотрет путь к дипломатии», заявил 10 марта глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто в интервью местной газете La Stampa.

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