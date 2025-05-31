Маск рассказал, кто причастен к его синяку под глазом

Илон Маск пошутил о синяке под глазом, заявив, что недавний инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Maкроном от его супруги Брижит пощечиной не имеет к нему никакого отношенияИлон Маск пошутил о синяке под глазом, заявив, что недавний инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Maкроном от его супруги Брижит пощечиной не имеет к нему никакого отношения.