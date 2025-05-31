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Маск рассказал, кто причастен к его синяку под глазом

Маск рассказал, кто причастен к его синяку под глазом

Илон Маск пошутил о синяке под глазом, заявив, что недавний инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Maкроном от его супруги Брижит пощечиной не имеет к нему никакого отношенияИлон Маск пошутил о синяке под глазом, заявив, что недавний инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Maкроном от его супруги Брижит пощечиной не имеет к нему никакого отношения.

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