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Кустурица не вышел на связь с губернатором ХМАО Комаровой во время ее презентации кинофестиваля

Кустурица не вышел на связь с губернатором ХМАО Комаровой во время ее презентации кинофестиваля

Балканский кинорежиссер Эмир Кустурица, который является президентом ханты-мансийского кинофестиваля «Дух огня», пропустил пресс-конференцию губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, где она презентовала предстоящий XXII Международный кинофорум, который пройдет в конце марта в столице Югры.

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