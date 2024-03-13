Кустурица не вышел на связь с губернатором ХМАО Комаровой во время ее презентации кинофестиваля

Балканский кинорежиссер Эмир Кустурица, который является президентом ханты-мансийского кинофестиваля «Дух огня», пропустил пресс-конференцию губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, где она презентовала предстоящий XXII Международный кинофорум, который пройдет в конце марта в столице Югры.
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