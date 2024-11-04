Сессия «Кто владеет миром? Роль информации сегодня и завтра» на марафоне «Знание. Первые»

В рамках марафона «Знание. Первые» проходит сессия на тему «Кто владеет миром? Роль информации сегодня и завтра», в которой принимают участие главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и режиссёр, телеведущий Тигран Кеосаян.