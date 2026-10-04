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Энтони Дэвис об игре на позиции центрового в «Лейкерс»: «Мой обычный вес – 113-115 кг. В тот год я дошел до 121 кг, и мне это совсем не понравилось»

Звездный форвард Энтони Дэвис отметил, что та масса, которую он набрал, чтобы исполнять роль центрового в составе « Лейкерс » несколько сезонов назад, отрицательно повлияла на его игру.

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