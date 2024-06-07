В Минюсте объяснили, что ЛГБТ запрещено из-за «гей-национализма» и «призывов к гендерной войне»

По словам замглавы ведомства, движение получило более 500 миллионов рублей от неправительственных источниковМеждународное движение ЛГБТ* запрещено в России, так как эти сообщества «легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», заявил замглавы Минюста Олег Свириденко.
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