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Клопп о 3:1 с «Лестером»: «Не лучшее начало матча – даже наоборот! Я не мог поверить, что «Ливерпуль» не забил в 1-м тайме»

Клопп о 3:1 с «Лестером»: «Не лучшее начало матча – даже наоборот! Я не мог поверить, что «Ливерпуль» не забил в 1-м тайме»

«Не лучшее начало матча – даже наоборот! В первом тайме у нас были опасные моменты, и я не мог поверить в то, что мы их не использовали.

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