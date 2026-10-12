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ФедералПресс

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«Единая Россия» передала спецтехнику бойцам в Ростовской области

«Единая Россия» передала спецтехнику бойцам в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября, ФедералПресс. Партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны СВО и контртеррористических операций» передали бойцам из Ростовской области запчасти, мотоциклы и квадрокоптеры.

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