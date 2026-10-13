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Царьград

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Во Фрунзенском районе установят 54 светильника на двух проездах

Во Фрунзенском районе установят 54 светильника на двух проездах

В промзоне у железнодорожной станции «Обухово» во Фрунзенском районе начали монтировать наружное освещение на Складском и Гаражном проездах, где до сих пор его не было.

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