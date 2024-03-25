Новый этап технологической войны между Китаем и США затрагивает ОС Microsoft чипы AMD и Intel

Китай постепенно избавляется от зарубежных технологий на государственных компьютерах. Правительство требует заменить микропроцессоры Intel и AMD, а также операционную систему Windows на отечественные разработки.
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