В Telegram исчезли две популярные функции Ольга Вайленко7 сентября Павел Дуров, основатель и руководитель мессенджера Telegram, сообщил об отключении двух популярных функций, которыми часто злоупотребляли мошенники.
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