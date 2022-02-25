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Хохлы прыгали-прыгали, и — допрыгались. Что дальше?

Хохлы прыгали-прыгали, и — допрыгались. Что дальше?

Путин снова походя и невзначай заставил ахнуть весь мир своим неожиданным признанием ЛДНР и вводом войск РФ на их территории : при всех истериках, визгах, проклятиях, угрозах «объединённого запада» в адрес РФ, оглушительном треске хохляцких пердалищ и обильном извержении вонючего гноя из хлеборезок 5 колонны — совершенно понятно, что в стане наших оппонентов царит разброд, шатание, полная растерянность и совершеннейшее непонимание текущего политического момента — примерно так же было сразу после того, как Путин отнял у хохлов Крым.

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