Микелла Абрамова выступила с признанием. Алсу с дочерью Микеллой соцсети18-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, отметила День отца публичным обращением к родителю.
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