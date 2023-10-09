Тарасова раскритиковала ISU за решение продлить отстранение россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 9 октября раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.
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