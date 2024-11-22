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КС РФ признал законным отказ в демобилизации до достижения предельного возраста

КС РФ признал законным отказ в демобилизации до достижения предельного возраста

Конституционный суд России подтвердил законность демобилизационных норм, касающихся установления предельного возраста возраста военной службы в 65 лет для военнослужащих-контрактников в период мобилизации.

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