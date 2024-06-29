Молодые животноводы Рязанской области обсудили актуальные вопросы отрасли

В выставке поучаствовал клуб молодых животноводов Рязанской области, в том числе студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии и факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского ГАТУ.
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