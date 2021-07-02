Жительница Бурятии и её родственник задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В результате масштабной операции, проведённой сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ГУНК МВД России, пресечена деятельность двух граждан, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Российской Федерации.
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