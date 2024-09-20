«Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии

Инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений.
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