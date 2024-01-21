Машиностроители Петербурга поддержали выдвижение Путина на выборах

В общей сложности ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. Представители и члены петербургского отделения Союза машиностроителей России оставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента страны.
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