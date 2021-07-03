Происшествия

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В Забайкалье полицейский задержал вооруженного ножом злоумышленника

В пригороде Читы руководитель подразделения полиции, заметив на улице вооруженного мужчину, задержал его и доставил в отделение.

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