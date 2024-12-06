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Сообщается об утренней попытке прорыва украинских безэкипажных катеров к Крымскому мосту

Сообщается об утренней попытке прорыва украинских безэкипажных катеров к Крымскому мосту

Черноморский флот и ВС России отбили атаку ВСУ на Крымский мост, в районе Керчи и Феодосии уничтожено порядка десяти украинских безэкипажных катеров.

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