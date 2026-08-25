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Лукеба интересен «Барселоне». Флик высоко оценивает футболиста «Лейпцига», который может сыграть в центре обороны и левого защитника

« Барселона » следит за защитником « Лейпцига » Кастелло Лукеба . Каталонский клуб рассматривает 23-летнего француза как потенциального кандидата для усиления команды.

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