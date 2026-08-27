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Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам

Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам

Олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в следственном изоляторе, с иронией прокомментировал недавние аресты фигурантов коррупционных дел, включая бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудрую.

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