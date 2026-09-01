Губернатор Орлов открыл крупнейший завод на Дальнем Востоке

На XI Восточном экономическом форуме в Амурской области открыт крупнейший маслоэкстракционный завод Дальнего Востока.
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