В России началось снижение цен на красную икру, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.
Красная икра начала дешеветь в России
Комментарии
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Анастасия Гончарова
подавитесь нах вы этой своей и красной и синей икрой,везде сплошной картельный сговор... где и чем только занимается Роспотребнадзор...одни вражьи морды кругом , просто уже назрела необходимость чистить поганой метлой и министров и чинуш...так жить уже просто невозможно ,да и опостылела эта постоянная борьба за живучесть ... 😡😡😡
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