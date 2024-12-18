Красная икра начала дешеветь в России

Анастасия Гончарова

подавитесь нах вы этой своей и красной и синей икрой,везде сплошной картельный сговор... где и чем только занимается Роспотребнадзор...одни вражьи морды кругом , просто уже назрела необходимость чистить поганой метлой и министров и чинуш...так жить уже просто невозможно ,да и опостылела эта постоянная борьба за живучесть ... 😡😡😡