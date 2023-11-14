«Я умер и вернулся»: мама рассказала, как ее четырехлетний сын вспоминает о своей жизни до рождения

Австралийский блогер поделилась с подписчиками удивительной историей фото: ACynthiaDawsonАвстралийка Лаура Мазза, которая ведет блог в Facebook (запрещенная в России экстремистская организация) под ником themumontherun, рассказала в соцсетях о жутком разговоре со своим маленьким сыном.
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