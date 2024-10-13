NYT: ХАМАС намеревался напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и Ираном

Руководители палестинского движения ХАМАС при планировании атаки на Израиль обсуждали возможность убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к этой атаке, намеченной на осень 2022 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии