NYT: ХАМАС намеревался напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и Ираном

Политика как она есть

Руководители палестинского движения ХАМАС при планировании атаки на Израиль обсуждали возможность убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к этой атаке, намеченной на осень 2022 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.