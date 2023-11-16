НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Двоих фанатов «Айнтрахта» приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы за беспорядки перед матчем с «Наполи» в ЛЧ

Двоих фанатов «Айнтрахта» приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы за беспорядки перед матчем с «Наполи» в ЛЧ

В прошлом сезоне «Айнтрахт» и «Неполи» встречались в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Итальянцы выиграли оба матча – 2:0, 3:0.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх