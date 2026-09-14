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Центробанк расширит географию использования Системы быстрых платежей

Центробанк расширит географию использования Системы быстрых платежей

ЦБ намерен расширить использование СБП для международных переводов. Регулятор также планирует внедрять альтернативные способы оплаты товаров и услуг за границей.

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