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«Сегодня ему принадлежит ноль, а мне — 100 процентов»: Джулия Хаарт отсудила у мужа-миллиардера агентство и квартиру за $57 млн

«Сегодня ему принадлежит ноль, а мне — 100 процентов»: Джулия Хаарт отсудила у мужа-миллиардера агентство и квартиру за $57 млн

Джулия Хаарт, звезда реалити-шоу Netflix «Моя неортодоксальная жизнь» и уроженка Москвы (настоящее имя — Юлия Лейбова), поставила точку в затяжном разводе с итальянским миллиардером Сильвио Скальей.

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