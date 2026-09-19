Германия обязала 18-летних граждан проходить медосмотры для службы в армии

www.globallookpress.com/IMAGO/Robert Schmiegelt/imago-images.de Вооруженные силы Германии начали проводить обязательный медосмотр для 18-летних граждан, несмотря на указанные в анкете отказы от службы в армии.
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