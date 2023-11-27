Пути модернизации БМП-2

БМП-2 российской армии в исходной конфигурации. Фото Минобороны РФ Боевая машина пехоты БМП-2 была принята на вооружение и поступила в серийное производство более 40 лет назад, но до сих пор сохраняет свое место в войсках, и армии не спешат отказываться от нее.