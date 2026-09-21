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Смоленск 2.0

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Команда КВН «Квартет К» попала в полуфинал «Своей лиги ВОИ»

Команда КВН «Квартет К» попала в полуфинал «Своей лиги ВОИ»

15 сентября в Саратове, на базе Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», прошли игры 1/4 финала Лиги особого статуса Международного союза КВН «Своя лига ВОИ».

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